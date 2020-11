Annaberg-Lungötz: Bürgermeister hofft, dass sich Hälfte der Einwohner testen lässt

Dienstag und Mittwoch ist in Annaberg-Lungötz die Generalprobe für die landesweiten Massentests am 12. und 13. Dezember. Ob die Freiwilligen entschädigt werden, wird noch verhandelt.

48 Coronainfizierte haben sich mit Stand Sonntag in Annaberg-Lungötz aufgehalten. Mitte voriger Woche waren es noch 60. "Wir haben in Annaberg-Lungötz Handlungsbedarf", sagte LH Wilfried Haslauer (ÖVP). Weil es in der Tennengauer Gemeinde zuletzt binnen kurzer Zeit viele Neuinfektionen gab, findet dort am Dienstag und Mittwoch die Generalprobe für die landesweiten Coronamassentests statt, die am 12. und 13. Dezember in den übrigen 118 Gemeinden über die Bühne gehen. In Annaberg-Lungötz sind mehr als 2200 Einwohner aufgerufen, sich kostenlos einem Schnelltest ...