Annaberg-Lungötz legt Volksschulen zusammen

Die Tennengauer Gemeinde hat den Grundsatzbeschluss gefasst. Annaberg "bekommt" die Schule, Lungötz das neue Kindergartenzentrum.

Nach jahrelangen Diskussionen und einem heißen Wahlkampfthema 2019 ist die Entscheidung jetzt gefallen: Die Gemeinde wird ihre zwei Volksschulen zu einer zusammenlegen, und zwar in Annaberg. Die bisher drei Kindergärten werden in Lungötz konzentriert. Das hat am Dienstag die Gemeindevertretung auf ÖVP-Antrag beschlossen. ÖVP (sechs anwesende Mandatare) und FPÖ (vier) stimmten dafür, die SPÖ (sechs) enthielt sich.

Die seit 1880 eigenständige Schule in Lungötz ist somit ein Auslaufmodell. In Annaberg ist ein Zubau für drei Klassen geplant. Derzeit ...