Ansturm auf Impfbefreiungen: Salzburger Amtsärzte befürchten großen Aufwand

Nur Spitäler, Amtsärzte und neu geschaffene Epidemieärzte dürfen eine Befreiung von der Coronaimpfung ausstellen. Doch noch fehlt die Verordnung.

Am 1. Februar tritt in Österreich die Impfpflicht in Kraft. Viele Fragen sind aber noch ungeklärt. In Salzburg sorgen sich die Verantwortlichen vor allem um die Abwicklung der Impfbefreiungen. Das wurde von Salzburger Seite auch in der jüngsten Sitzung der Corona-Ampelkommission deponiert. Mit Sorge werde dem drohenden Aufwand bei den Impfbefreiungen entgegengesehen, heißt es in dem Protokoll der Sitzung.

Die Ärztekammer hatte sich im Vorfeld mit ihrer Forderung durchgesetzt, dass nur bestimmte Ärzte Befreiungen ausstellen dürfen. Laut dem ...