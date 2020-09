Anton Lettner - von der Erzdiözese in die Führungsriege der Bildungsdirektion Salzburg

Der Direktor des katechetischen Amtes in der Erzdiözese ist ab sofort der neue Leiter des pädagogischen Dienstes in der Bildungsdirektion.

Exakt zwei Jahre lang leitete Anton Lettner in der Salzburger Erzdiözese das Amt für Schule und Bildung. Mit 1. September wechselt der 44-jährige Religionspädagoge in eine Spitzenfunktion in der Bildungsdirektion Salzburg. Lettner wurde von Bildungsminister Heinz Faßmann zum Leiter des Bereichs Pädagogischer Dienst bestellt. Er führt somit die gesamte Schulaufsicht und steuert die Bildungsqualität in den zwei Bildungsregionen Nord und Süd. Ihm unterstehen rund 30 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter.

Die Bildungsdirektion hatte die Stelle im November 2019 ausgeschrieben, nachdem ...