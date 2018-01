Anträge auf Sozialhilfe häufen sich

Mit Jahreswechsel ist österreichweit der Pflegeregress gefallen. Das hat bereits Auswirkungen.

Seit Anfang Jänner ist österreichweit der Pflegeregress abgeschafft. Damit ist das Privatvermögen im Falle einer Pflegebedürftigkeit vor dem Zugriff der öffentlichen Hand geschützt. Wessen Besitz bisher über das Schonvermögen von 5235 Euro hinausging, der musste selbst in die Tasche greifen.

"Dass der Pflegeregress fällt, ist sozial gerecht. Hat sich jemand im Laufe seines Lebens Eigentum geschaffen, bleibt künftig mehr für die nächste Generation." Andreas Gruber, Eigentümer der Seniorenpension am Schlossberg, entpuppt sich als Fan der neuen Regelung.

Beruflich hat es Auswirkungen auf ihn. Gruber erwartet einen stärkeren Zulauf in die Heime. Seine Erklärung klingt einleuchtend: "Bis jetzt mussten Leute mit Vermögen die stationäre Pflege selbst bezahlen. Nun fällt das weg, während sie für die 24-Stunden-Pflege nach wie vor aufkommen müssen." Für ihn als Betreiber einer privaten Einrichtung ist das nur bedingt von Vorteil. "Unsere Auslastung liegt ohnehin bei 95 bis 98 Prozent. Das heißt: Es können sich nur die Wartelisten verlängern." Seitens des Sozialamtes habe man ihm mitgeteilt, dass bereits mehr Anträge vorlägen und sich die Bearbeitung verzögern werde, sagt Gruber. Für private Träger wie ihn - auf Stadtgebiet gibt es sieben - bedeutet das eventuell Liquiditätsschwierigkeiten bei der Zwischenfinanzierung, befürchtet Gruber.

Renate Szegedi-Staufer, Leiterin des städtischen Sozialamts, stimmt zum Teil zu. "Wir verzeichnen ein auffällig erhöhtes Antragsaufkommen." Dass sich dadurch die Bearbeitung verzögere, will sie so nicht bestätigen.

Ernst Hörzing ist zuständig für die städtischen Senioreneinrichtungen. Er erklärt sich die gestiegene Zahl an Anträgen so: "Menschen, die bereits in einem Heim leben, suchen nun nachträglich um Sozialhilfe an. Sie wissen ja jetzt, dass ihr Vermögen nicht mehr belangt wird." Hörzing geht aber nicht davon aus, dass viele auf das Fallen des Regresses gewartet hätten, um in ein Seniorenheim zu ziehen. "Salzburger, die ein Haus oder eine Wohnung besitzen, werden wohl wie bisher ihren Lebensabend genau dort verbringen wollen", sagt er - zumal auch die ambulanten Angebote bis zur 24-Stunden-Pflege sehr gut ausgebaut seien.

In Summe geht es um viel Geld. So schlägt eine 24-Stunden-Betreuung (abhängig freilich von der Pflegestufe) mit etwa 2500 Euro monatlich zu Buche, ein Heimplatz kostet zwischen 2500 und 4500 Euro - künftig aber unter Umständen nur mehr 500 Euro, wenn es sich beispielsweise um eine Mindestpensionistin mit einer Eigentumswohnung handelt. "Wo werden die Leute da wohl hingehen?", sagt Gruber.

Die städtischen Seniorenheime zählen nach Abschluss des Umbaus in Itzling ab Mai rund 775 Plätze. Hörzing meint, ein Auskommen wäre damit bis 2025 gewährleistet. Gruber argumentiert indes, dass der Fall des Pflegeregresses in Deutschland eine um zehn bis 15 Prozent gestiegene Nachfrage auf Pflegebetten zur Folge hatte.

Landesrat Heinrich Schellhorn (Grüne) sieht sich vor eine "enorme Herausforderung" gestellt: "Die vom Bund für 2018 allen neun Ländern zugesagten 100 Millionen Euro werden zur Gegenfinanzierung nicht reichen." Er rechnet mit Kosten in Höhe von über 20 Millionen allein für Salzburg. Dieser Betrag ergibt sich durch den Wegfall der Einnahmen und die erhöhte Zahl von Antragstellern auf Sozialhilfe. Ob es zudem mehr Betten braucht, wird die Zeit weisen. Das Land will sich nach dem ersten Quartal mit den Trägern abstimmen und gegebenenfalls den Bedarfsplan bis 2025 adaptieren.