Appell an Preuner: "Hände weg vom Radbudget"

Am Rande des derzeit laufenden Radgipfels in Salzburg monieren sowohl Radfahraktivisten als auch die Bürgerliste und die Stadt-SPÖ, dass das Radfahrbudget der Landeshauptstadt keinesfalls gestrichen werden dürfe.

Radfahren in Salzburg ist aktuell so angenehm wie selten zuvor, nicht zuletzt dank neuer Radwege, Fahrradstraßen und Markierungen. Nach langem Warten sind innerhalb kurzer Zeit zahlreiche Verbesserungen im Radwegenetz zu registrieren - was selbst die stets kritischen Aktivisten der Salzburger "Radlobby" zugeben müssen. Dieser Fortschritt sei auch eine direkte Konsequenz aus der heurigen Verdoppelung des Radbudgets und der Aufstockung der Mitarbeiteranzahl im Büro von Fahrradkoordinator Peter Weiß.

Allerdings: In den aktuellen Budgetverhandlungen der Stadt spielten Bürgermeister Harald Preuner und seine ÖVP schon mit dem Gedanken, die mühsam erarbeitete Verdoppelung des Radbudgets der Stadt Salzburg wieder rückgängig zu machen, kritisiert Radfahraktivist Lukas Uitz: "Hintergrund sind scheinbar allgemeine Einsparungen im Bau-Ressort. Das darf nicht zugelassen werden."

Uitz: "Im Vergleich zu Lokalbahn-Kosten ist zusätzliche Radmillion lächerlich"

Denn seiner Ansicht nach sei die Förderung des Radverkehrs "die wohl effektivste und kostengünstigste Maßnahme zur Reduktion des motorisierten Individualverkehrs in der Stadt. Im Vergleich zu ebenfalls dringend benötigten Investitionen in den öffentlichen Verkehr (etwa die Planungskosten zur Lokalbahn für 8 Mio.) wirkt eine zusätzliche Rad-Million geradezu lächerlich gering." Bürgermeister Preuner vergesse in seinen Überlegungen offenbar, dass die Förderung des Radverkehrs kein Gefallen für Radfahr-Idealisten allein sondern eine Wohltat für die gesamte Stadt sei, da damit wachsendem Radverkehr auch Lärm, Abgase und Stau abnehmen, sagt Uitz, der auch Sprecher des Vereins fairkehr ist. Uitz' Kritik: "Aber ohne notwendige Mittel wird die geplante Steigerung des Radverkehrs auf 24 Prozent, wie sie in der Radstrategie 2025+ beschlossen wurde, nur ein Wunschdenken bleiben."

Radfahraktivsten wollen bei Radparade gegen Budgetkürzung protestieren

Im Rahmen des derzeit in Salzburg stattfindenden European Cycling Summit findet heute, Dienstag, um 18 Uhr die sogenannte Radparade statt, zu der mehrere hundert Teilnehmende erwartet werden und bei der jeder mitfahren darf. Dieses Event (ähnlich der Critical Mass) will Uitz mit seiner Plattform für seinen Protest nutzen - sein Motto: "Hände weg vom Radbudget" - und dabei auch Mitstreiter für seine Forderung gewinnen.

Bürgerliste kämpft ebenfalls für Erhalt der zweiten Rad-Million

Bisher stand eine breite Mehrheit im Salzburger Gemeinderat hinter der Radverkehrsstrategie 2025. Gemeinderat Bernhard Carl (Bürgerliste) betont, dass insbesondere auf Inititiative seiner Fraktion das Radwegebudget für heuer von einer auf zwei Millionen verdoppelt worden sei. Mit Blick auf die anstehenden Budgetverhandlungen sieht aber auch er diese aus seiner Sicht "dringend notwendigen Mittel für das Radwegenetz zunehmend wieder in Gefahr."

Carl sagt, dass seine Fraktion daher das Fahrradbudget auch in Zukunft gegen alle Einsparungsversuche verteidigen werde: "An der Stärkung des Radverkehrs führt kein Weg vorbei, auch wenn einige Fraktionen im Gemeinderat das leider noch immer nicht wahrhaben wollen", sagt der Grünpolitiker.

Auch SPÖ-Fraktion gegen Kürzung des Radbudgets

Ebenfalls auf den Zug aufgesprungen ist die SPÖ-Fraktion im Gemeinderat: "Das Fahrrad wird auch zukünftig immer wichtiger. Wir müssen gewährleisten, dass Salzburg weiterhin eine attraktive Fahrradstadt ist", betonen die beiden SPÖ-Gemeinderätinnen Hannelore Schmidt und Johanna Schnellinger. Sie fordern eine Erhöhung der Sicherheit für RadfahrerInnen, den Ausbau der Fahrradständer und halten am Radbudget fest. "Für uns als SPÖ-Fraktion war es immer sehr wichtig, dass der Radverkehr in Salzburg gefördert wird. Umso wichtiger ist es, dass sich das auch budgetär zeigt. Wenn wir die Sicherheit der RadfahrerInnen erhöhen und gleichzeitig die Qualität des Radwegenetzes verbessern und weitere Projekte umsetzen wollen, ist eine Kürzung des Radbudgets der falsche Schritt. Das Radbudget von zwei Millionen auf eine Million Euro zu reduzieren, unterstützen wir nicht", kommentiert Schmidt aktuelle Diskussionen und ergänzt: "Die Verdoppelung auf zwei Millionen wurde bereits beschlossen."

Fahrradparken als Priorität

Im September brachten Schmidt und Schnellinger daher einen Antrag auf Ausbau der Fahrradständer in der Linzer Gasse ein. "Die Linzer Gasse ist eine sehr beliebte Einkaufsstraße. Die Fahrradabstellplätze sind aber sehr knapp. Bei einer Begehung haben wir festgestellt, dass der Ausbau der Abstellplätze in der gesamten Linzer Gasse notwendig ist. Wenn man das "Wildparken" von Fahrrädern verhindern will, wird man mehr Fahrradständer anbringen müssen." Die beiden GemeinderätInnen wollen, dass das Fahrradparken in der Linzer Gasse prioritär behandelt wird.

Schmidt fordert zudem, dass an Donnerstagen, wenn die beliebte Schranne stattfindet, mobile Fahrradständer im Mirabellgarten aufgestellt werden. "Wer einmal am Donnerstag Vormittag im Mirabellgarten war und das Fahrrad-Chaos dort gesehen hat, weiß: Zusätzliche Fahrradständer sind dort dringend notwendig", erklärt Schmidt. An Schrannentagen reichen die vorhandenen Fahrradständer nicht aus. "Die MarktbesucherInnen ketten ihre Fahrräder als Konsequenz an Laternen, Sitzbänken und Bäumen fest", führt Schmidt, die selbst mit dem Fahrrad in der Stadt unterwegs ist, aus.

Sicherheit für FahrradfahrerInnen muss erhöht werden

Außerdem fordern die beiden Gemeinderätin die Beseitigung immer noch vorhandener Gefahrenstellen. Als konkretes Beispiel nennen Schmidt und Schnellinger den Fahrradweg beim Elmo-Kino: "Dort ist es für RadfahrerInnen sehr gefährlich. Als RadfahrerIn ist man im Vergleich zu motorisierten Gefährten das schwächere Glied, weshalb man besonderes Augenmerk auf die Sicherheit der RadfahrerInnen legen muss."



Auch SN-Leser wollen mehr und bessere Radwege

Knapp 200 SN-Leser und User haben bislang an der Online-Abstimmung zur Frage "Wie fahrradfreundlich ist Salzburg?" teilgenommen. Das Ergebnis ist eindeutig: Fast die Hälfte derjenigen, die mitgestimmt haben (49 Prozent), wünscht sich "mehr und bessere Radwege". 33 Prozent der Abstimmenden finden, das Radwegenetz sei "sehr gut ausgebaut". Nicht zufrieden mit dem Radwegenetz zeigen sich 18 Prozent.

Aus der Statistik zeigt sich, dass an der Umfrage aber nicht nur Stadt-Bürger sondern SN-Leser aus dem ganzen Bundesland teilgenommen haben.

VCÖ: Salzburger fahren täglich rund 150.000 Strecken mit dem Fahrrad

Dass aber schon jetzt das Fahrrad ein wichtiges Verkehrsmittel ist, zeigen die Zahlen: Laut Verkehrsclub Österreich (VCÖ) wird das Fahrrad im Bundesland für täglich rund 150.000 Fahrten als Verkehrsmittel genutzt. Das sind Fahrten zur Arbeit, zur Schule oder Universität, zum Einkaufen, ins Kino, Kaffeehaus oder zum Sportplatz. Nicht inkludiert ist darin Radfahren als Sport.

Allerdings: Das Potenzial für mehr Radverkehr sei im Land Salzburg aber noch sehr groß, so die Mobilitätsexperten: Rund 450.000 tägliche Alltagswege sind kürzer als zweieinhalb Kilometer, mehr als 700.000 sind kürzer als fünf Kilometer. Der VCÖ fordert einen verstärkten Ausbau der Rad-Infrastruktur, eine radfahrfreundliche Verkehrsplanung in Gemeinden und Städten sowie die stärkere Förderung von betrieblichem Mobilitätsmanagement.



Experten sehen noch viel Luft nach oben bei Kurzstrecken

Kann Salzburg ein Radfahr-Land wie Dänemark oder die Niederlande werden? "Ja, mit einer radfahrfreundlichen Verkehrsplanung ist das möglich, denn die Voraussetzungen für einen landesweit hohen Radverkehrsanteil sind gut", ist VCÖ-Experte Markus Gansterer überzeugt. Rund 450.000 tägliche Alltagswege der Salzburgerinnen und Salzburger sind kürzer als zweieinhalb Kilometer, mehr als 700.000 sind kürzer als fünf Kilometer, wie eine VCÖ-Analyse auf Basis von Daten des Verkehrsministeriums zeigt. Nicht alle, aber sehr viele dieser Wege lassen sich mit dem Fahrrad zurücklegen.

Insgesamt sind Salzburgs Haushalte sehr gut mit Fahrrädern ausgestattet: 86 Prozent der Salzburger Haushalte haben laut Statistik Austria zumindest ein funktionstüchtiges Fahrrad. Damit gibt es im Land Salzburg mehr Fahrrad-Haushalte als Auto-Haushalte, informiert der VCÖ. Rund 344.000 Erwachsene und Jugendliche über 15 Jahren nehmen zumindest manchmal das Fahrrad für Alltagswege, davon treten rund 205.000 häufig in die Pedale, macht der VCÖ aufmerksam. Nicht mitgezählt sind Kinder unter 15 Jahren.

