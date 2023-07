Arbeiterkammer Salzburg bezahlt 400 Schülerinnen und Schülern die Nachhilfe

Für das Pilotprojekt nimmt die AK Salzburg 90.000 Euro in die Hand. Anmelden können sich nur die Kinder von AK-Mitgliedern.

Jedes Jahr erhebt die Arbeiterkammer in Zusammenarbeit mit dem Institut für empirische Sozialforschung (IFES) den Bedarf an Nachhilfe. Im Bundesland Salzburg wurden 401 Haushalte befragt. Das aktuelle Nachhilfebarometer zeigt, dass fast jedes vierte Salzburger Schulkind Nachhilfe braucht. Doch nicht jede Familie könne sich das leisten, betonte am Mittwoch Salzburgs AK-Präsident Peter Eder.

9000 der insgesamt 74.000 Schülerinnen und Schüler, das ist rund jedes achte Kind, haben in Salzburg während des zu Ende gehenden Schuljahres bezahlte Nachhilfe genommen. Weitere 10.000 Jugendliche würden laut der AK Nachhilfe brauchen, doch den Eltern fehle dafür das nötige Geld.

Pro Kind gaben Eltern rund 820 Euro für Nachhilfe aus

Die Kosten für Nachhilfe seien massiv gestiegen, sagt Eder. Im Schnitt bezahlten Salzburger Eltern für die Nachhilfe pro Kind 820 Euro, im Vorjahr waren es 570 Euro. Die Steigerung beträgt somit 43 Prozent. Die Hälfte der Befragten führt an, durch die bezahlte Nachhilfe finanziell spürbar bis sehr stark belastet zu sein.

Die Teuerung mache für viele Familien Lernangebote unleistbar, betonte Eder und präsentierte in Kooperation mit dem Salzburger Nachhilfe- und Bildungsinstitut LernProfi ein Pilotprojekt, um den Kindern von AK-Mitgliedern gratis Nachhilfe und Lernunterstützung zu ermöglichen. "Wir spielen sozusagen Feuerwehr und sehen das Angebot als Anschub", betont Eder. Er werde das Gespräch mit der Landesregierung und dem Bund suchen, um das kostenlose Förderangebot auch auf Nichtmitglieder ausweiten zu können.

400 Kinder können an dem AK-Lernkompass teilnehmen. "Wer zuerst kommt, malt zuerst", sagt Eder. Ab sofort können sich AK-Mitglieder online für das Angebot anmelden: www.ak-salzburg.at/LernKompass

Angebot auch im Tennengau, Pinzgau und Pongau

Das Paket in der Stadt Salzburg sowie im Tennengau, Pongau und Pinzgau angeboten und wird auf drei Schienen gefahren: Es umfasst einen Sommer-Intensivkurs (ab 21. August) für Volksschüler, Mittelschüler und für die AHS-Unterstufe. Dazu kommt kurz nach dem Beginn des neuen Schuljahres begleitende Nachhilfe in Kleingruppen (ab 18. September). Für Oberstufenschüler, Poly-Schüler und Berufsschüler wird ab 18. September Online-Nachhilfe als Einzel-Coaching angeboten.

Das Pilotprojekt wird mit Beiträgen der AK-Mitglieder finanziert. Konkret stellt die AK dafür 90.000 Euro aus den Mitteln für die Digitalisierungsoffensive nach Corona zur Verfügung. Die AK hat 260.000 Mitglieder, die Beiträge, die gemeinsam mit den Sozialversicherungsbeiträgen vom Gehalt abgezogen werden, belaufen sich im Jahr auf 38 Millionen Euro.

Eder: Lösung sind Ganztagesschulen

Den hohen Bedarf an Nachhilfe führt Eder darauf zurück, dass das Schulsystem schon lange nicht mehr den Anforderungen der Familien und Kindern entspreche. "Die Rahmenbedingungen lassen es nicht zu, dass Eltern mit den Kindern zu Hause das erledigen, was die Schule nicht leisten kann." Die Lösung könnten nur hochwertige Ganztagesschulen und kostenlose flächendeckende Nachmittagsbetreuung sein.