Arbeiterkammer-Wahl in Salzburg: Ergebnisse werden in Kürze erwartet

210.000 Salzburger Arbeitnehmerinnen und Arbeitsnehmer konnten in den vergangenen Wochen ihre Stimme bei der AK-Wahl abgeben. Die Ergebnisse werden für Samstag ab 9.30 Uhr erwartet.

Bei der Arbeiterkammer-Wahl konnten die Wahlberechtigten die Zusammensetzung der 70 Mandate in der AK-Vollversammlung mitbestimmen. In Salzburg standen fünf Listen zur Auswahl. Als klarer Favorit gilt die FSG, die Fraktion sozialdemokratischer Gewerkschafter. Sie stellt seit 1949 ununterbrochen den Präsidenten und hält mit 69,5 Prozent eine absolute Mehrheit in der Arbeiterkammer. Aktueller Präsident ist Peter Eder - und er wird es wohl auch bleiben. Spannend wird jedoch das Rennen um Platz zwei zwischen den schwarzen und den blauen Arbeitnehmervertretern.

Die Listen der AK-Wahl im Überblick:

FSG, Fraktion sozialdemokratischer Gewerkschafter. Spitzenkandidat Peter Eder. (69,5 Prozent bei der Wahl 2014)

FCG/ÖAAB, die schwarzen Arbeitnehmer. Spitzenkandidat Hans Grünwald (11 Prozent bei der Wahl 2014)

FA, Freiheitliche Arbeitnehmer. Spitzenkandidat Friedrich Kößler (11,2 Prozent bei der Wahl 2014)

AUGE, alternative, grüne und unabhängige Gewerkschafter. Spitzenkandidat Klaus Brandhuber (7 Prozent bei der Wahl 2014)

GLB, Gewerkschaftlicher Linksblock. Spitzenkandidatin Brigitte Promberger (1,4 Prozent bei der Wahl 2014)

Quelle: SN