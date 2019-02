Arbeiterkammer-Wahl in Salzburg: ÖVP holt Platz zwei zurück, FSG und Grüne verlieren leicht

Die Fraktion sozialdemokratischer Gewerkschafter verliert zwei Mandate, kann aber die absolute Mehrheit klar halten. Auf Platz zwei hat sich die schwarze FCG/ÖAAB-Fraktion zurückgekämpft.

210.000 Salzburger Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer konnten in den vergangenen Wochen ihre Stimme bei der AK-Wahl abgeben und die Zusammensetzung der 70 Mandate in der AK-Vollversammlung mitbestimmen. In Salzburg standen fünf Listen zur Auswahl. Die FSG, Fraktion sozialdemokratischer Gewerkschafter, konnte ihre Favoritenrolle verteidigen, verlor jedoch rund vier Prozentpunkte. Mit einem Ergebnis von 65,04 Prozent behält Präsident Peter Eder jedoch klar die absolute Mehrheit. Mit Spannung wurde das Rennen um Platz zwei zwischen den schwarzen und den blauen Arbeitnehmervertretern erwartet. Die Ergebnisse zeigen nun: Die FCG/ÖAAB-Fraktion (schwarz) konnte den zweiten Platz zurück erobern und gewinnt zwei Mandate. Auf dem dritten Platz liegen die Freiheitlichen Arbeitnehmer. Sie gewinnen ein Mandat hinzu. Die grünnahen AUGE verloren ein Mandat. Der Gewerkschaftliche Linksblock konnte sein einziges Mandat halten. Die Wahlbeteiligung liegt bei nur 33 Prozent und somit zwei Prozentpunkte unter dem Wert bei der letzten Wahl im Jahr 2014.

Die Ergebnisse der AK-Wahl im Überblick:

FSG, Fraktion sozialdemokratischer Gewerkschafter. Spitzenkandidat Peter Eder: 65,04 Prozent (47 Mandate, minus 2)

FCG/ÖAAB, die schwarzen Arbeitnehmer. Spitzenkandidat Hans Grünwald: 14,28 Prozent (10 Mandate, plus 2)

FA, Freiheitliche Arbeitnehmer. Spitzenkandidat Friedrich Kößler: 12,2 Prozent (8 Mandate, plus 1)

AUGE, alternative, grüne und unabhängige Gewerkschafter. Spitzenkandidat Klaus Brandhuber: 6,73 Prozent (4 Mandate, minus 1)

GLB, Gewerkschaftlicher Linksblock. Spitzenkandidatin Brigitte Promberger: 1,75 Prozent (1 Mandat)

Quelle: SN