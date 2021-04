Arbeitsbewilligung für Pflege hat Reformbedarf

Nur wer unter 30 Jahre alt ist, bekommt bei der Rot-Weiß-Rot-Karte volle Punkte. Salzburgs Politik reagiert empört und verlangt eine Gesetzesänderung.

Es ist ein Fall, der für Kopfschütteln sorgt - und der den Ruf nach der "Reparatur" der Rot-Weiß-Rot-Karte laut macht. Diese ermöglicht eine dauerhafte Arbeitserlaubnis für Menschen aus Nicht-EU-Staaten. Wie berichtet, bekommt eine 42-jährige Frau aus Brasilien keine Arbeitsbewilligung. Sie hat zwar soeben die Ausbildung zur Pflegeassistentin in Salzburg absolviert, bekommt aber in dem Punktesystem der Karte nicht genügend Zähler zusammen, weil man ab einem Alter von 40 Jahren in dieser Kategorie keine Punkte bekommt.

Das AMS ist ...