Armut: Wenn Kinder Eltern sparen helfen müssen

Die Fragebögen einer Pinzgauer Projektgruppe zum Thema Wohnen brachten viele finanzielle Sorgen zutage. Ein Argument mehr für die Kindergrundsicherung?

Silvia Kroisleitner, die Leiterin des Caritaszentrums in Zell am See, mit Oliver Schwager. Er ist dort unter anderem für die Energieberatung zuständig.

Sie arbeiten bei SIG Combibloc, Hotel Alpina, Tauernklinikum oder in Einrichtungen wie Wirtschaftshof, Geschützte Werkstätte oder Seniorenheim. Und sie engagieren sich in der Gewerkschaft. Zuletzt haben sie zwei Jahre lang die Gewerkschaftsschule mit rund 450 Unterrichtseinheiten besucht. Für das Abschlussprojekt hat die Gruppe (siehe Foto rechts) das Thema "Wohnen" ausgewählt. Sie alle hatten die entsprechenden Sorgen der Menschen angesichts der steigenden Kosten - Mieterhöhung, gestiegene Kreditzinsen und gestiegene Betriebskosten (Energie) - schon im Vorfeld mitbekommen. Und spüren sie zum Teil auch selber. Der 25. Mai dieses Jahres brachte für sie allerdings eine neue Dimension von Problemen zutage. Eine Dimension, die ihnen zwischenzeitlich sogar die eine oder andere Träne in die Augen steigen ließ.

Projekttag in Saalfelden - ein Stand vor der Interspar-Filiale

An diesem Tag organisierte die siebenköpfige Gruppe einen Aktionstag. Alle waren an einem Stand vor dem Interspar Saalfelden von Mittag bis zum Abend vor Ort, um mithilfe von selbst erarbeiteten Fragebögen und Wunschzetteln den Passanten die Möglichkeit zu geben, ihre persönlichen Erfahrungen und Anliegen zu deponieren. Der Andrang zu diesem Stand war ungewöhnlich hoch. Letztendlich galt es, insgesamt 239 Fragebögen auszuwerten. Das Bedürfnis nach persönlichen Gesprächen war ebenfalls enorm. Herauskristallisiert hat sich zum Beispiel, wie sehr neben den Erwachsenen auch Kinder unter den massiven Teuerungen leiden.

Manche zeigen zum Beispiel die Elterninformation über Schulausflüge zu Hause gar nicht her, weil sie wissen, dass die Kosten dafür ein zusätzliches Problem für die Eltern sind. Oder manche Kinder können wegen des nötigen Geschenkes Geburtstagseinladungen von Schulkamerad/-innen nicht annehmen; sie sind dann an diesem Tag ,zufällig' krank. Domenik David, seit April Bürgermeister von Kaprun, bekommt diese und ähnliche Eindrücke auch von den Lehrerinnen und Lehrern der Kapruner Schulen bestätigt. "Wir bezahlen mittlerweile als Gemeinde den sogenannten Kopierbeitrag. Die Schulteams sammeln stattdessen das Geld für Schulausflüge monatlich ein, das hilft ein wenig." Aber was ist mit den Förderungen, die es zum Beispiel für Schullandwochen gibt? "Da liegen die Einkommensgrenzen oft knapp darüber und es wird ja nicht alles bezahlt. Die Armutsgefährdung ist mittlerweile auch in der Mittelschicht angekommen", erklärt Barbara Thöny. Die Pinzgauer SPÖ-Landtagsgeordnete wurde von der Gruppe darum gebeten, als notwendige Projektmentorin zu agieren.

Kindergrundsicherung wird im Salzburger Landtag behandelt

Thöny, eine Saalfeldenerin, pocht nun einmal mehr auf Umsetzung des von der Volkshilfe erarbeiteten Modells der Kindergrundsicherung: "Das ist zwar Angelegenheit der Regierung in Wien, aber wenn sich die Bundesländer dafür einsetzen, wäre das sehr hilfreich. Im Salzburger Regierungsprogramm steht nichts darüber. Unser entsprechender Antrag wird aber im September im Landtag behandelt."

Österreichweit ist fast jedes fünfte Kind betroffen

In Österreich sind über 350.000 Kinder und Jugendliche von Armut und sozialer Ausgrenzung betroffen; im Bundesland Salzburg sind es 23.000 - es betrifft also fast jedes fünfte Kind. Die Volkshilfe hat im Rahmen eines Forschungsprojekts, in dem auch pro Bundesland jeweils eine Familie zwei Jahre lang finanziell unterstützt worden ist, das Modell der Kindergrundsicherung erarbeitet. Bei diesem Modell liegt der Grundbetrag bei 285 Euro, der je nach Haushaltseinkommen auf bis zu 872 Euro steigt. Die Kinderarmut könne somit auf 2,8 Prozent reduziert werden. Als Geldquelle dafür propagiert die Volkshilfe die progressive Vermögenssteuer ("Reichensteuer"), bei deren Einführung laut Volkshilfe zudem Geld für Pflege, Gesundheit, Bildung usw. übrig bliebe.

FPÖ Salzburg will ein Schulstartgeld einführen

Wir haben im Büro von Soziallandesrat Christian Pewny (FPÖ) nachgefragt, wie die Landespartei die Kindergrundsicherung sieht bzw. mit welchen Maßnahmen man der Kinderarmut entgegengetreten will. Bei der Grundsicherung wird auf "deutliche Schwächen" verwiesen: Es sei nicht sicher, ob das Geld auch wirklich den Kindern zugutekomme. Und, kurz zusammengefasst: Man unterstütze Maßnahmen der Bundesregierung zur Unterstützung armutsgefährdeter Familien, sehe aber Ausbaufähigkeit. In Salzburg will man Schulstartgeld einführen und bei Bildungsungleichheit sowie bei Arbeitslosigkeit ansetzen.

Im Gespräch: Silvia Kroisleitner vom Caritaszentrum Zell am See

Die Leiterin des Caritaszentrums in Zell am See heißt Silvia Kroisleitner. Sie bemerkte in den vorangegangenen Monaten einen starken Anstieg bei den Erstberatungen. "Es melden sich viele neue Klientinnen und Klienten, die wegen der gestiegenen Mieten und Energiekosten massive Probleme haben und die Fixkosten nicht mehr stemmen können. Auch, wenn die Wohnungen eigentlich zu klein sind. Eltern schlafen zum Beispiel im Wohnzimmer, damit das Kind das Schlafzimmer für sich hat oder damit größere Geschwister einen eigenen Raum für sich haben. Andererseits sind viele - etwa Alleinstehende, Mindestpenisonist/-innen, Alleinerzieher/-innen oder Familien, die wegen Betreuungspflichten nur ein Einkommen haben, auf der Suche nach kleineren, günstigeren Wohnungen. Und wieder andere können sich eine Kaution gar nicht leisten. Zahlreiche Menschen schaffen es einfach nicht mehr, Reserven zur Seite zu legen. Mit Urlaubs- und Weihnachtsgeld wird das Konto ausgeglichen, aber wenn dann Jahresstrom- und Betriebskostenabrechnungen kommen, fehlt das Geld. Auch sind viele Menschen, die zur Wohnraumbeschaffung Kredite laufen haben, durch die gestiegenen Zinsen massiv belastet."

Die Leiterin sowie Mitarbeiter Oliver Schwager freuen sich zwar über neue, vom Bund finanzierte Hilfeangebote (siehe unten), sind sich aber auch darin einig, dass "es noch viel mehr braucht". Kroisleitner: "Ich bin sicher, dass diese Probleme die Menschen noch über einen längeren Zeitraum belasten werden. Da braucht es längerfristige und vor allem breitere Unterstützungsmöglichkeiten. Hier sehe ich eine große Verantwortung der Politik und denke, dass dieses Thema noch einige Regierungsperioden lang präsent sein wird."

Johannes Dines, Direktor der Caritas Salzburg, sagt ergänzend, dass es ganz dringend leistbaren Wohnraum brauche: "Diesem Umstand soll bei der Neuaufstellung der Wohnbauförderung im kommenden Jahr besonders Rechnung getragen werden. Wenn ein Dach über dem Kopf zu viel vom ohnehin knappen Monatseinkommen auffrisst, dann bleibt zu wenig zum Leben."

Neu: Finanzielle Hilfe in Sachen Energiekosten - Ansprechpartner Caritaszentrum

Hilfe bei akutem Zahlungsrückstand:

Finanzielle Hilfe bei drohendem oder bestehendem Zahlungsrückstand von Energiekosten; Stichtag ist der 1. Juli 2021.



Wohnschirm Energie:

Gibt es seit Anfang dieses Jahres, seither erhielten rund 160 Personen/Haushalte im Pinzgau durchschnittlich 1250 Euro.



Energieberatung und Gerätetausch:

Der dafür geschulte Sozialarbeiter Oliver Schwager prüft mögliche Energiesparmaßnahmen im Haushalt. Sogenannte "Stromfresser" werden kostenlos gegen energieeffiziente Geräte getauscht.



Öffnungszeiten und Kontakt Caritaszentrum Zell am See:

Montag und Freitag 9 bis 12 Uhr, Dienstag 14 bis 16 Uhr, Donnerstag 10 bis 12 und 16 bis 18 Uhr. Zusätzliche Beratungen nach Terminvereinbarung unter Tel. 05 1760 5450.

