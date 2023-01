Artenschutz beginnt zu Hause

Politik in Salzburg

Politik in Salzburg Thomas Hödlmoser

30 Prozent der weltweiten Land- und Meeresflächen sollen bis 2030 unter Schutz gestellt werden - so das Ergebnis des jüngsten Artenschutzgipfels in Montreal. Ein hoch gestecktes Ziel, das ebenso zuversichtlich stimmen könnte wie in Salzburg der neue Anlauf zum Schutz wertvoller Lebensräume.

Allerdings ist internationales Verhandlungspapier geduldig - und regionale Biotop-Kartierungen allein retten auch keinen Schmetterling. Was es braucht, ist ganz allgemein ein Umdenken in der Gesellschaft. Nur ein Beispiel: Wenn Gartenbesitzer ein bisschen mehr Natur zuließen und ...