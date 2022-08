Arzttermin per Video: SALK bieten Online-Sprechstunden

Die Coronapandemie hat in vielen Bereichen die Digitalisierung vorangetrieben. So wurden in der Medizin Möglichkeiten gesucht, ärztliche Termine auch ohne direkten Kontakt mit den Patienten durchzuführen.

Mittlerweile hätten sich in einigen ihrer Abteilungen Online-Sprechstunden etabliert, meldeten die Salzburger Landeskliniken (SALK) am Donnerstag. Insgesamt acht Abteilungen im Landeskrankenhaus, in der Christian-Doppler-Klinik und im Krankenhaus in Hallein würden mittlerweile Nachkontrollen und weitere Betreuungen mit Webcam und Laptop oder Handy über das Internet durchführen.

Vor einem Jahr habe die ...