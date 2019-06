Die ehemalige Grünen-Chefin wagt ein Comeback nach einem Jahr Pause. Am 28. Juni soll sie bei der Landesversammlung auf Platz eins der Landesliste gewählt werden.

Jetzt ist es fix: Salzburgs ehemalige Grünen-Chefin Astrid Rössler kehrt nach einem Jahr politischer Auszeit zurück. LH-Stv. Heinrich Schellhorn präsentierte Rössler am Donnerstagvormittag als Kandidatin für die Nationalratswahl am 29. September. Rössler wird bei der Landesversammlung der Grünen am 28. ...