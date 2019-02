Astrid Rössler legt sich mit Starkoch Jamie Oliver an

Ex-Grünen-Chefin Astrid Rössler ging in Jamie's Deli am Flughafen in Wien essen. Das Huhn und der Linsensalat schmeckten gut. Etwas anderes stieß Rössler allerdings sauer auf: Das Lokal von Starkoch Jamie Oliver setzt nach wie vor auf Plastikbesteck.

"Echt jetzt? Jamie Oliver isst mit Plastikgabeln?", fragte sich die frühere Grünen-Landeshauptfrau-Stellvertreterin Astrid Rössler unlängst am Wiener Flughafen sitzend. Dort hatte sie sich ein Stück Huhn und Linsensalat bestellt und musste sich trotz ausdrückliche Nachfrage nach einem ordentlichen Besteck "oder wenigstens Holzbesteck" mit Messer und Gabel aus Plastik abmühen. Nicht nur weil der Gabel nach kurzer Zeit eine Zacke abgebrochen war, ärgerte sich Rössler. Immerhin werde damit auch die Umwelt unnötig belastet. Den Hinweis, dass es sich um ein Jamie-Oliver-Lokal handle und somit der britische Kochstar entscheide, welches Besteck verwendet werde, hielt sie anfangs für einen Witz. "Plastikbesteck ist echt das letzte, was mir einfällt, wenn ich an Jamie Oliver denke", sagt Rössler. Sie will es nicht darauf beruhen lassen. Auf der Facebookseite von Jamie's Deli am Wiener Flughafen hat sie eine Bewertung abgegeben, in der sie unter anderem das nicht vorhandene Umweltbewusstsein kritisiert. "Jetzt warte ich einmal ab. Sonst werde ich eben an Jamie Oliver schreiben."