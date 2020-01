Astrid Rössler wird stellvertretende grüne Klubchefin im Parlament

Die Salzburgerin wird eine von zwei stellvertretenden Klubobfrauen der Grünen im Nationalrat in Wien.

Das Team des grünen Parlamentsklubs ist komplett. Salzburgs Nationalratsabgeordnete Astrid Rössler wird in Zukunft der neu gewählten Klubobfrau der Grünen, Sigrid Maurer, zur Seite stehen. "Ich gratuliere zur Wahl als stellvertretende Klubobfrau", sagt Salzburgs Grünen-Chef LH-Stv. Heinrich Schellhorn. "Ich kenne Astrid schon lange und habe fünf Jahre lang mit ihr in der Landesregierung zusammengearbeitet. Daher weiß ich, dass sie wie kaum eine andere Menschlichkeit und politisches Geschick verbinden kann. Ich bewundere Ihre Beharrlichkeit, wenn es um die grüne Sache und ihre Empathie, wenn es um Menschen geht. Sie wird mit diesen Qualitäten auch den Nationalratsklub bereichern", sagt Schellhorn. Als stv. Klubobfrau wird Astrid Rössler auch eine wichtige Rolle in der Koordinierung zwischen Bundesregierung und Nationalratsklub spielen. "Für uns ist es wichtig hier eine direkte Ansprechperson im Zentrum der Bundespolitik zu haben", sagt Schellhorn.

Neben Rössler hat der Grünen-Klub NR-Abg. Jakob Schwarz als parlamentarischen Geschäftsführer sowie NR-Abg. Ewa Ernst-Dziedzic als weitere Stellvertreterin von Klubobfrau Sigrid Maurer gewählt.



Quelle: SN