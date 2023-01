Asylquartier Kobenzl: Ministerium verweist auf Arbeitsinspektorat

Wird das einstige Luxushotel Kobenzl auf den Hängen des Salzburger Gaisbergs jemals wieder Flüchtlinge beherbergen? Nach einem Besuch von Innenminister Gerhard Karner (ÖVP) am Donnerstag in Salzburg ist diese Frage nach wie vor nicht mit Ja zu beantworten.

Die Republik ist seit der großen Flüchtlingsbewegung 2015 der Mieter der Immobilie am Gaisberg, die bis 2006 noch als Hotel geführt wurde. Doch seit Ende 2018 wohnt niemand mehr in dem Gebäude. Ungeachtet dessen ist das Innenministerium dort nach wie vor Mieter der Liegenschaft. 26.000 Euro an Mietzins sind monatlich dafür zu entrichten. Und zwar bis zum Ende des Jahres 2024.

Innenminister Karner sagt nun zur Causa: "Wir haben alle möglichen Quartiere gesucht, weil die Menschen ja irgendwo ...