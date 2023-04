Auch bei der Landtagswahl zählt jede Stimme

Eine Prognose, wie die Salzburger Landtagswahl am kommenden Sonntag ausgeht, wäre Kaffeesudleserei. Auf Umfragen kann man sich ebenfalls kaum verlassen, wie jüngste Wahlen gezeigt haben. Die Wählerinnen und Wähler sind in ihrem Verhalten für Parteien und Meinungsforscher unberechenbar geworden.

Was den Parteistrategen zunehmend Kopfzerbrechen bereitet, ist für die Demokratie an sich kein Nachteil. Die Menschen reagieren heute unmittelbarer auf das, was ihnen von der Politik geboten wird. Natürlich gibt es noch die Stammwähler, die seit Jahrzehnten bei derselben ...