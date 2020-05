Eine neue Studie zeigt, dass es in Gnigl und Parsch unterversorgte Bereiche gibt. Zugleich arbeitet die Stadt daran, dass auch bestehende Geschäfte überbaut werden. Zwei Projekte sind bereits fix.

Dass im Bundesland Nahversorger fehlen, war bisher vor allem in kleinen Gemeinden im Lungau und im Flachgau ein Thema. Eine neue Studie, die die Stadt Salzburg beim Büro Standort+Markt Beratungs GmbH in Baden (NÖ) in Auftrag gegeben hat, kommt aber ...