Auch in Salzburg marschiert der ÖGB gegen die Teuerung

Aus allen Bezirken werden am Samstag Demonstrierende erwartet. Der Protestzug startet um 14 Uhr beim Salzburger Hauptbahnhof.

Mit den Slogans "Preise runter" und "Kostenexplosion stoppen" fordert der Österreichische Gewerkschaftsbund (ÖGB) heute bei Demonstrationen in allen Bundesländern von der Regierung nachhaltige Maßnahmen gegen die Teuerung.

Die Protestmärsche starten in ganz Österreich zeitgleich um 14 Uhr. In Salzburg gehen die Teilnehmerinnen und Teilnehmer - sie werden aus allen Bezirken erwartet - vor dem Hauptbahnhof los und ziehen dann über die Rainerstraße, den Makartplatz, die Schwarzstraße und die Staatsbrücke bis zum Rudolfskai und dann weiter über den Kajetanerplatz bis zum Unipark Nonntal. Dort findet um 16 Uhr die Abschlusskundgebung statt, Hauptredner ist ÖGB-Landesvorsitzender und AK-Präsident Peter Eder.

"Ich erwarte ein starkes Signal im Kampf gegen die Teuerung", sagt Eder. "Die aktuell laufenden Einmalzahlungen und der kürzlich beschlossene Strompreisdeckel waren wichtige Schritte. Es wird jedoch mehr brauchen, um zu verhindern, dass große Teile der Bevölkerung an ihre finanziellen Grenzen stoßen." Dem Ansinnen der Industrie, die staatlichen Hilfen in die bevorstehenden Kollektivvertragsverhandlungen einzurechnen, erteilt Eder eine Absage. "Die Steuerzahler haben die Entlastungsmaßnahmen durch Zahlung von Einkommen- und Mehrwertsteuer zum Großteil selbst finanziert." Eder plädiert für eine Besteuerung der Übergewinne von Energie- und Mineralölunternehmen und großer Vermögen. "Zehn Prozent der Reichsten in Österreich besitzen mehr als 90 Prozent der Bevölkerung."

Der Staat dürfe sich nicht noch mehr verschulden, meint Eder. Angesichts der prekären Situation in der Pflege, in der Kinderbetreuung, in der Bildung, im Gesundheitswesen und beim Wohnen werde der Staat noch viel Geld brauchen. Er freue sich, dass auch Fridays for Future den Protest unterstütze. Mit dabei sind zudem die Armutskonferenz, der Frauenrat, der Pensionistenverband, das Netzwerk Solidarisches Salzburg und das Bündnis Mehr für Care. Es werden 1000 bis 1500 Menschen erwartet. Mit Verkehrsverzögerungen ist zu rechnen. Die Busse werden zum Teil umgeleitet.