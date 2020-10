Auf wen der Landeshauptmann in der Covid-Krise hört und vertraut

Es sind eine handvoll Personen, die maßgeblichen Einfluss auf die Entscheidungen des Regierungschefs haben.

"Das ist kein leichter Tag", sagte Landeshauptmann Wilfried Haslauer am Donnerstag ungewohnt emotional und verkündete harte Einschnitte gegen die steigenden Infektionszahlen. Bereits am Sonntag hatte er die Tennengauer Bürgermeister in den Chiemseehof zitiert. Doch auf welcher Basis entscheidet der Landeshauptmann dieser Tage? Wer sind die maßgeblichen Einflüsterer, auf wen vertraut er? Wer schlägt ihm vor, die Sperrstunde auf 17 oder 22 Uhr vorzuverlegen?

Es ist ein kleiner Kreis, den Haslauer um sich geschart hat. Da ist sein Büroteam, ...