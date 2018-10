"Aufbruchsstimmung": Bürgerliste präsentiert Kampagne

Die neue Spitzenkandidatin Martina Berthold habe genug vom politischen Hick-Hack. "Ich möchte auch die leisen Töne hören."

Nach der Wahl der Liste für die Gemeinderatswahl am vergangenen Wochenende präsentierte die Bürgerliste ihre Kampagne für die kommende Gemeinderatswahl. Bei der Präsentation waren Langzeit-Stadtrat Johann Padutsch und sein Nachfolgerin Martina Berthold anwesend. Mit der neu gewählten Liste habe man jede Menge frischen Wind bekommen, sagt Berthold. "Die Begeisterung und die Aufbruchstimmung sind spürbar. Diesen Spirit wollen wir mit der heute startenden Herbstkampagne nach außen tragen."

Im Zentrum der Kampagne stehe das Zuhören. "In einer Zeit, in der Politik merklich immer schneller, lauter und eindimensionaler wird, mache ich den Salzburgerinnen und Salzburgen bewusst ein anderes Angebot: Ich werde intensiv das Gespräch mit den Menschen in Salzburg suchen. Dabei lege ich Wert darauf, Dinge von vielen Seiten zu betrachten und auch die leisen Töne zu hören. Dafür nehme ich mir Zeit", sagt Berthold.

Berthold habe zudem genug vom Politik-Hick-Hack. "Während andere Parteien damit beschäftigt sind, sich gegenseitig mit Vorwürfen und Anzeigen anzupatzen und politischer Seitenwechsel die Schlagzeilen bestimmen, blieben Lösungen auf der Strecke", sagt Berthold. "Statt Polittheater und Selbstinszenierungen will ich Macht zum besser Machen nutzen. Mir geht es ums Gemeinwohl. Ich will mehr für uns alle", betont Martina Berthold.

Quelle: SN