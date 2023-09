Aufregung über Blindentastmodell in der Salzburger Altstadt: Die Suche nach den Pflastersteinen

Das Tastmodell in der Franziskanergasse steht in der Kritik. Der Untergrund aus Beton sei "unansehnlich", heißt es von Anrainern und der ÖVP.

Seit Mitte Juli befindet sich ein Tastmodell in der Franziskanergasse in der Salzburger Altstadt. Das Bronzemodell bildet die Stadt im Maßstab 1:700 ab. So sollen vor allem sehbehinderte Menschen die Umgebung durch Tasten erfahren können. Doch nun regt sich Unmut ...