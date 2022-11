Aufregung über zerstörte Plakate in Grödig

Die Grünen haben die Taten bei der Polizei angezeigt und den Bürgermeister informiert.

Die Initiative der Grünen für den Informationsabend über Bauvorhaben in Fürstenbrunn am Mittwoch hat ein unerfreuliches Nachspiel. Gemeindevertreter Günther Marchner sagt: "Von unseren zehn Plakaten, die wir zur Ankündigung aufgestellt haben, sind zwei übrig geblieben. Einige wurden komplett zerstört, wir haben das bei der Polizei angezeigt, einige wurden am Vortag der Veranstaltung entfernt." Das Ganze wirke nicht wie ein Jugendstreich, sondern systematisch. "Wir können uns nicht vorstellen, wer das tut, es ist kein gutes Zeichen, wenn so etwas passiert." Man habe auch Bgm. Herbert Schober informiert, der an der Veranstaltung teilgenommen habe. Diese selbst sei samt Diskussion sehr konstruktiv verlaufen.