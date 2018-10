Die Betreiber des Windräder-Projekts ziehen ihren Antrag zurück. Auch der Bürgermeister sieht sich vom Land im Stich gelassen.

Paukenschlag in der Diskussion um die Windenergie im Lungau: Die Betreiber des Windkraft-Projekts in Weißpriach geben ihre Bemühungen auf. Das bestätigte der einheimische Unternehmer Robert Gruber am Dienstag auf SN-Anfrage. Gruber und drei Partner wollten mit ihrer Lungauwind GmbH auf der Fanninghöhe bei Weißpriach in rund 2000 Metern Seehöhe acht Windräder errichten.