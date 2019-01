Aus neun Krankenkassen wird eine: Salzburger hat beste Chancen auf den Chefsessel

Salzburgs GKK-Obmann Andreas Huss gilt als einer der schärfsten Kritiker der Fusionierung der neun Krankenkassen. Doch er ist für den Chefsessel der neuen Österreichischen Gesundheitskasse vorgesehen. Entschieden wird das in der Bundes-AK.

Aus neun Gebietskrankenkassen in Österreich wird eine zentrale Kasse - die Österreichische Gesundheitskasse (ÖGK). Die Fusion wird gerade vorbereitet. Spätestens mit 1. Jänner 2020 ist die Salzburger Gebietskrankenkasse als solche Geschichte. Dann existiert nur noch eine Landesstelle mit sehr eingeschränkten Kompetenzen. In Wahrheit wird dann in Wien entschieden.