Ausbau der Primärversorgungszentren stockt: Warum sich Ärzte nur zögerlich zusammen schließen

Fünf Primärversorgungszentren sollte es in Salzburg bereits geben, zwei sind tatsächlich in Betrieb. Der Ausbau stockt. Die Gründe dafür variieren - je nachdem, wen man fragt.

Sie stellen eine Alternative zum klassischen Hausarzt dar und arbeiten vernetzt an einem Standort - mit Therapeuten, Sozialberatern, einem Masseur und ähnlichen. Das ist die Idee, die hinter so genannten Primärversorgungszentren steckt. Schon bis zum Jahr 2021 hätte es österreichweit 75 geben sollen, bisher sind 39 umgesetzt. Fünf wären für das Bundesland Salzburg bis 2021 geplant gewesen, zwei gibt es tatsächlich: die Seenpraxis in Fuschl/St. Gilgen sowie jene im Pinzgauer Saalfelden. Vier Ärzte teilen sich dort zweieinhalb Kassenstellen. "Wir betreuen ein Einzugsgebiet von 20.000 Menschen und fangen Patienten ab, bevor sie in die Spitalsambulanz gehen", sagt Barbara Vockner.

Mindestens drei Ärzte müssen sich für ein Zentrum finden

Für die Gesundheitskasse stellen solche Zentren die Zukunft dar. Sie gelten wegen ihrer langen Öffnungszeiten und Ortsnähe als patientenfreundlich und stellen die Versorgung sicher. Andreas Huss, Obmann der Österreichischen Gesundheitskasse, geht der Ausbau nicht schnell genug: "Wir haben zwei, ein drittes im Raum Mittersill ist in Vorbereitung. Standort Nummer vier müsste in der Stadt Salzburg sein, fünf im Raum Pongau, St. Johann oder Bischofshofen."

” Bild: SN/sw/gbh presse Andreas Huss, Obmann der ÖGK „Auf lange Sicht würde Salzburg zehn Primärversorgungszentren brauchen.“

Voraussetzung ist ein Vertrag zwischen Kasse und Ärztekammer. Es müssen sich mindestens drei Ärzte vor Ort finden, die eine GmbH oder eine KG gründen wollen. Die Gründe, warum das dauert, variieren - je nachdem, wen man fragt: Ins Treffen geführt werden zu teure Immobilien und schlechte Verträge (Benchmark, Bestrafung, Bonus-Malus-System) seitens der Kasse. Vockner relativiert. Es klinge komplizierter als es sich dann erweise.

” Bild: SN/sw/äk/foto august Christoph Fürthauer, Vizepräsident, Salzburger Ärztekammer „Salzburg ist im Länder-Vergleich noch gut aufgestellt.“

Minister will "Dampf machen"

Gesundheitsminister Johannes Rauch (Grüne) kündigt an, in der Causa Tempo machen zu wollen. Vor allem die Ärztekammer wird als "Blockierer" hingestellt. "Wir sind nicht per se gegen die Zentren", sagt Christoph Fürthauer, Vizepräsident der Salzburger Ärztekammer, aber die Rahmenbedingungen gehörten verbessert. Deshalb befinde sich der Vertrag zu PVE (Primärversorgungseinheiten) in Überarbeitung. Von Ärzte-Seite heißt es, die Standesvertretung glorifiziere nach wie vor ein Hausarzt-Modell à la 1995, weil es vermutlich besser steuerbar sei als größere Ärzteverbände.

Laut Fürthauer herrscht in Salzburg de facto Vollbesetzung bei den Hausarztstellen, "auch die Jungen fühlen sich mit den vorhandenen Möglichkeiten wohl." Der Idee nicht zuträglich sei, dass beide Zentren immer noch auf die zugesagten Landes-Förderungen warten. "Ein sekundäres Problem", laut Betroffener: Mittlerweile lege der Bund Förderungen auf, die jene des Landes weit übertreffen.