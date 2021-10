Ausbau der Psychotherapie: Salzburg profitiert fast nicht

Salzburg gilt als Vorzeigebundesland bei Therapie auf Kosten der Kasse. Jetzt wird der Rest von Österreich mit 300.000 zusätzlichen Stunden auf das Salzburger Niveau angehoben.

Es sind gute Nachrichten für Menschen, die eine Psychotherapie benötigen: Die Österreichische Gesundheitskasse (ÖGK) beschleunigt ihre Pläne für den Ausbau der Therapie auf Kassenkosten: Bis Ende 2022 sollen in ganz Österreich 300.000 zusätzliche Stunden für die Versicherten zur Verfügung stehen.

Die Salzburger werden von diesem Ausbau nur in kleinem Ausmaß profitieren. Der Grund: Salzburg ist jenes Bundesland, in dem bisher am meisten Stunden für Psychotherapie gewährt wurden. 1,4 Prozent der Versicherten bekamen in Salzburg zuletzt eine Psychotherapie von ...