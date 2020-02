Am Montagmorgen fuhren die Bagger in dem Biotop auf. Für die Arbeiten gibt es einen aufrechten Bescheid. Anrainer protestieren, weil sie auf eine Beschwerde hoffen.

Der Polizist will vorerst nicht einschreiten. "Ich kann ja nicht den Baggerfahrer verhaften", sagte der Beamte. Anrainer hatten die Polizei alarmiert, weil am Montagmorgen ein Bagger damit begonnen hatte, Sträucher und Bäume in dem Grünstreifen in dem Gewerbegebiet in Salzburg-Schallmoos ...