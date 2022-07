Beim Salzburger Obus-Fahrplan droht weitere Ausdünnung

Wegen vieler coronabedingter Ausfälle beim Fahrpersonal könnten weitere Linien von einem 10- auf einen 15-Minuten-Takt umgestellt werden.

Mit Beginn der Sommerferien hat die Salzburg AG am Montag voriger Woche den Obus-Betrieb auf den alljährlichen Sommerfahrplan umgestellt. Die Linien 5, 6 und 7 werden bis 9. September nicht mehr im 10-, sondern im 15-Minuten-Takt bedient. Die "Schüler-Linie" 14 wird während der Ferien ganz gestrichen. Nun droht eine weitere Ausdünnung. "Es ist ein Notfahrplan in Ausarbeitung", sagte Frank Conrads, Betriebsratsvorsitzender der Sparte Verkehr bei der Salzburg AG. Der könnte mit 1. August in Kraft treten und vorsehen, dass auch die ...