Ausfahrtsbeschränkungen für Muhr enden am Mittwoch um 24 Uhr

"Die Infektionen konnten auf ganz wenige Familiencluster eingegrenzt werden", sagt Bezirkshauptfrau Michaela Rohrmoser. Außerhalb der Familien sei es zu keinen weiteren Ansteckungen gekommen.

Die Ausfahrtsbeschränkungen für die Gemeinde Muhr laufen am Mittwoch, 24. März, um 24 Uhr aus. Die Maßnahmen waren aufgrund einer hohen Covid-19-Inzidenz verordnet worden - und galten ab 11. März. Bezirkshauptfrau Michaela Rohrmoser: "Die Infektionen konnten auf ganz wenige Familiencluster eingegrenzt werden. Außerhalb dieser Familien ist es zu keinen weiteren Ansteckungen gekommen." Am Dienstag waren in Muhr 16 Personen aktiv mit dem Coronavirus infiziert. Die Polizei führt weiter Quarantänekontrollen im Ort durch. Wer das Gemeindegebiet verlassen möchte, benötigt dafür bis Mittwoch einen negativen Corona-Test.



Beschränkungen für das Gasteinertal bis vorerst 26. März

Jedenfalls bis 26. März bleibt die Ausfahrtsbeschränkung für das gesamte Gasteinertal aufrecht. Bis Freitag soll über eine mögliche Verlängerung der Maßnahme entschieden werden. Am Dienstag waren in Bad Hofgastein 70 Personen aktiv mit Corona infiziert. In Bad Gastein waren es 36 und in Dorfgastein 35.