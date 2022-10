Achtung, Funsn unter uns

Warum gehen wir Frauen ständig mit einem schlechten Gewissen durch die Welt? Mit dieser Frage beschäftigt sich ein Vortrag über "Furien, Fuchteln und Funsn" - am 17. Oktober in Neumarkt.

Furien, Fuchteln und Funsn. Verbotene Worte heute - weil politisch alles andere als korrekt. Wenn Frauen, sagen wir einmal: dynamisch reagieren, gibt es sofort Begriffe für sie, die sie abwerten. Was bei Männern noch als "tough" durchgeht, tendiert bei Frauen gleich einmal in die F..., F..., F...-Richtung. Schluss mit schlechtem Gewissen und angepasster Liebenswürdigkeit, fordert der Verein Frau & Arbeit jetzt. Und lädt am Montag, 17. Oktober, im Museum Fronfeste (Neumarkt) zum Vortrag über "Furien, Fuchteln und Funsn". (Teilnahme kostenlos, ...