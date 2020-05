Auslagerung der Reinigung im Spital soll rückgängig gemacht werden

Das Land hat die Putzdienste an externe Firmen ausgelagert, weil das billiger war. Nach Kritik wird nun geprüft, ob die Landeskliniken wieder selbst Personal für die Reinigung anstellen.

Die Reinigungsleistungen in den Salzburger Landeskliniken wurden durch einen Regierungsbeschluss von SPÖ und ÖVP im Jahr 2010 an externe Firmen ausgelagert. Der einfache Grund: Es war nach einer Ausschreibung billiger, wenn Fremdfirmen putzten.

In den vergangenen Jahren ist die Reinigungsleistung massiv in Kritik geraten. Auch ein Rechnungshofbericht ließ kein gutes Haar daran. Die SPÖ hat am Mittwoch im Landtag den Antrag gestellt, die Reinigung wieder zurückzuholen und das Personal wieder direkt in den Landeskliniken anzustellen. "Hygiene, Reinigung und ein guter Patientenservice sind das Um und Auf in einem Krankenhaus. Es hat sich gezeigt, dass das outsourcen der Reinigung überhaupt nicht funktioniert hat", sagt SPÖ-Chef Walter Steidl. Auch die FPÖ unterstützte dieses Vorhaben. "Corona hat uns gezeigt, dass eine totale Globalisierung und das Auslagern wichtiger Sparten ins ferne Ausland nicht den richtigen Weg darstellen. Dazu gehört auch, dass wir die Reinigung in sensiblen Bereichen - wie in den SALK - selbst übernehmen und nicht alles fremdvergeben", sagt FPÖ-Landesparteisekretär Andreas Schöppl.

Bis Jahresende soll der SPÖ-Vorschlag nun geprüft werden.

Quelle: SN