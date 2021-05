Ausschreibung für Frauenhäuser: Gutachten tauchte erst mit Nachdruck auf

Die Sozialabteilung der Stadt Salzburg beauftragte im Vorjahr einen Gutachter zur Frage der Ausschreibung der Frauenhäuser. Die SPÖ-Ressortchefin hat dies auf Nachfrage der Neos aber stets in Abrede gestellt. Nun gibt es aber eine Honorarnote und den entsprechenden E-Mail-Verkehr zur Auftragserteilung. Die Neos wollen sich diese Vorgangsweise nicht länger gefallen lassen.

Neos-Landesrätin Andrea Klambauer hat im Vorjahr den Betrieb zweier Frauenhäuser ausgeschrieben. Ab 1. Juli startet ein neuer Betreiber. Als eine von Klambauers heftigsten Kritikerinnen ist Salzburgs SPÖ-Sozialstadträtin Anja Hagenauer aufgetreten.

Seit einiger Zeit hörte man davon, dass Hagenauer damals ein Gutachten in Sachen Frauenhäuser in Auftrag gegeben habe. Neos-Gemeinderat Lukas Rößlhuber wollte ab August 2020 in mehreren schriftlichen Anfragen wissen, ob es dieses Rechtsgutachten gibt und welchen Inhalt es hat. Hagenauer antwortete stets mit Nein. Akteneinsicht gewährte sie ...