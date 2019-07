Ausschuss vertagte Wohnprojekt

Dossenweg: Senat entscheidet über Start der Umwidmung.

Im Planungsausschuss am Donnerstag wurde über den Umwidmungsstart für das Projekt der Heimat Österreich am Dossenweg (230 bis 250 Wohnungen) diskutiert. Zankapfel war, dass die ÖVP die geplanten 25 Prozent Mietkaufwohnungen streichen will. Stattdessen sollen zu den 50 Prozent geförderten Mietwohnungen je 25 Prozent Baurechts- bzw. echte Eigentumswohnungen (beide mit Preisdeckel) kommen. Am Ende wurde das Thema auf den nächsten Stadtsenat vertagt. Vizebgm. Bernhard Auingers (SPÖ) Kritik: "Mit der Abkehr vom bisherigen Schlüssel entstehen 60 geförderte Mietwohnungen weniger."