Auszeichnung für spezielles Projekt der PH Salzburg in der UNO-City in Wien

Erfolg für das BLuE-Projekt der PH Salzburg Stefan Zweig: Es wurde mit dem "Award für Innovative Practice 2020" ausgezeichnet. Ziel von BLuE ist es, Menschen mit kognitiven und psychischen Beeinträchtigungen zu fördern.

Menschen mit kognitiven oder psychischen Beeinträchtigungen zu fördern. Das ist das Ziel des Projektes BLuE der Pädagogischen Hochschule Salzburg Stefan Zweig. Am Donnerstagabend wurde BLuE im Rahmen der Zero Project Conference von Martin Essl mit dem "Award für Innovative Practice 2020" ausgezeichnet. Die Festakt fand in der Wiener UNO-City statt - vor 800 Gästen.



Ein herausragendes Beispiel für inklusive Bildung

Martin Essl ist Gründer der Zero-Project Foundation, einer gemeinnützigen Stiftung, um ein dauerhaftes Fundament für das umfassende soziale Engagement der Familie Essl zu schaffen. "Zero" bezieht sich hierbei auf die Abschaffung von Barrieren, also "Null" Barrieren für Menschen mit Beeinträchtigung. Die Begründung für den Preis an BLuE, das für Bildung, Lebenskompetenz und Empowerment steht: Das BLuE Hochschulprogramm sei ein herausragendes Beispiel für inklusive Bildung von Menschen mit Beeinträchtigungen.



Quelle: SN