Autofahrer nutzen Schleichwege in Salzburg-Gnigl: Nachbarn fordern Verkehrsberuhigung

Gnigl leidet unter hohem Verkehrsaufkommen. Anrainer fordern seit Langem eine Beruhigung. Die Salzburger Baustadträtin präsentiert neue Ideen.

Viel Durchzugsverkehr, wenig Rücksicht: In Gnigl treffen Wohnsiedlungen auf stark frequentierte Straßen. Im Februar berichteten die Stadt Nachrichten über den Kindergarten in der Eichstraße, an der die Autos tagtäglich mit 40 km/h statt der erlaubten 20 km/h durch die Begegnungszone fuhren. "Nachdem der Artikel erschienen ist, hat uns Baustadträtin Anna Schiester kontaktiert. Sie hat uns besucht und Verbesserungen angekündigt. Bei unserem Anliegen kommt endlich etwas ins Rollen", erzählt Martina Eder, Geschäftsführerin des gleichnamigen Kindergartens.

Auch Betriebe sind betroffen

Ein paar Meter weiter in derselben Straße sitzt das Unternehmen Behensky Maschinenbau GmbH. Besitzer Erhard Behensky berichtet in seinem Leserbrief ebenfalls von der problematischen Verkehrssituation und ergänzt: "Unsere Firmenzufahrt liegt an der Obuskehre. Es ist zwar eine Bucht für den Bus da, durch die Taktverdichtung kommen aber mehrere Busse zusammen und blockieren die Straße." Besonders Lkw haben Schwierigkeiten mit der Zufahrt zu seinem Unternehmen, das es bereits seit 135 Jahren gibt. Vor 40 Jahren hatte Behensky seinen Sitz nach Gnigl verlagert. "Früher gab es hier noch wenige Standorte, heute ganze Wohnsiedlungen. Die Bushaltestelle war zwar schon da, aber der Takt funktionierte ohne Probleme", sagt Behensky, der eine Verschlechterung der Situation wahrnimmt.

Baustadträtin pocht auf Gesamtkonzept als Lösung

Die Diskussion um den Verkehr gebe es seit Jahren, so die Baustadträtin der Grünen: "Im Bauressort können wir nur einzelne Maßnahmen einführen. Dadurch beruhigt sich der Verkehr in der jeweiligen Straße, verlagert sich aber weiter." Um den Schleichverkehr also in den Griff zu bekommen, plädiert Schiester für ein Gesamtkonzept: "Dafür muss man aber die Verkehrsplanung neu auslegen und die Bedürfnisse der Anrainer miteinbeziehen." Im Juli fand zudem eine straßenpolizeiliche Überprüfung im Bereich um die Eichstraße statt. Groß und ganz statt punktuell und isoliert lösen, lautete das Ergebnis.

Neue Gehsteige kommen

Die Baustadträtin hat in der nächsten Zeit neue Schritte in Gnigl geplant. In der Eichstraße soll 2024 der Gehsteig verbreitert werden, sagt sie: "Den wollen wir beim Kindergarten rausziehen. Dadurch soll zudem die Raserei abnehmen. Wir versuchen auch, einen Radweg unterzubekommen." Ein breiterer Gehsteig wird zudem demnächst in der Versorgungshausstraße kommen. "In meinem Ressort habe ich nur einen gewissen Handlungsspielraum. Ich versuche, das Beste rauszuholen. Gnigl ist eine wunderschöne Wohngegend und hat das Potenzial zur Verkehrsberuhigung", sagt sie.