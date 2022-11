Autofreie Zone im Stadtzentrum von Seekirchen unerwünscht?

In Seekirchen herrscht Verwirrung über die Straßensperre im Zentrum an den Adventwochenenden. Wird der Versuch abgebrochen? Der Bürgermeister fordert von Geschäftsleuten klare Position.

Für Kundschaft und Geschäftsleute in Seekirchen begann der Advent verwirrend. Die Stadtgemeinde hatte kurzfristig die im September einstimmig beschlossene Fußgängerzone im Zentrum an den Adventwochenenden verkürzt: Die Straßensperre für Kfz begann am Samstag erst um 13 statt um 8 Uhr.

Am Dienstag oder spätestens Mittwoch soll nun entschieden werden, ob diese probeweise eingeführte, aufgrund eines Kompromisses ohnehin kleine autofreie Zone gleich wieder aufgelassen wird. Die Änderung begründete Bgm. Konrad Pieringer (ÖVP) mit der Intervention der im Citymarketing organisierten ...