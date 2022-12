Bad Gastein: Bürgermeister kämpft gegen Schließung von Bank

Die Oberbank will die Filiale in Bad Gastein zusperren. Bürgermeister Gerhard Steinbauer möchte das verhindern - und greift zu unkonventionellen Mitteln.

Mit einem persönlichen Schreiben an Generaldirektor Franz Gasselsberger versucht Bürgermeister Gerhard Steinbauer (ÖVP) die angekündigte Schließung der Oberbank-Filiale in Bad Gastein noch abzuwenden. Er habe am Rande einer Aufsichtsratssitzung der Gasteiner Bergbahnen zufällig erfahren, dass dieser Schritt geplant sei, sagt der Ortschef. Mittlerweile sei auch ein Schreiben der Bank eingelangt. "Darin wird uns als langjährige Firmenkundin nahegelegt, dass wir künftig halt nach Bad Hofgastein fahren sollen."

Neben der Art der Kommunikation seien auch die Umstände befremdlich. Noch im ...