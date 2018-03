Bad Gastein will ein Parkdeck

Verkehrslösung heißt die große Hausaufgabe. Sonst können die alten Hotels nicht belebt werden. Planungsbüro zeigt die Schwächen auf. Noch im März folgt Gipfeltreffen für die nächsten Schritte.

Hunderte Gästebetten stehen im historischen Zentrum Bad Gasteins leer. Wenn Hotels wieder belebt werden sollen, müssen zuerst viel bessere Verkehrsverbindungen in das neue Zentrum beim Bahnhof und zum Skigebiet sowie Parkplätze her. Die Gemeinde will ein Parkdeck bei der Stubnerkogelbahn. Diese Schlüsse sind aus ersten Ergebnissen des Mobilitätskonzeptes zu ziehen. Der Vorarlberger Tourismusplaner und -berater Dietmar Jochum hat es erstellt.