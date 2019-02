Bad Hofgastein: Ein Kurort hat zu wenige Ärzte

Die größte Gemeinde im Gasteiner Tal ist wirtschaftlich sehr erfolgreich. Aber es gibt auch einiges nachzuholen, wie auch die Politiker zugeben.

Ausgerechnet der Kurort Bad Hofgastein, der zu einem großen Teil - und recht gut - vom Gesundheitstourismus lebt, sieht sich mit einem Mangel an Ärzten für die eigene Bevölkerung konfrontiert. Die Situation droht sich noch zu verschärfen. Die 7000-Einwohner-Marktgemeinde mit ihren 8000 Gästebetten und mehr als 1,1 Millionen Übernachtungen im Jahr verspricht gegenzusteuern. Das sicherten Gemeindepolitiker am Montagabend der Bevölkerung in der Wahldiskussion der SN und der "Pongauer Nachrichten" zu. Mehr als 400 Bürgerinnen und Bürger waren in den Kursaal gekommen. Der Mangel an Fachärzten und die Überlastung der Hausärzte ist eines der heißesten Themen im Gasteiner Tal.