Bad Reichenhall will Steuer auf Zweitwohnsitze stark anheben

In Salzburg ist die Zweitwohnsitzabgabe noch nicht spruchreif. Über der Landesgrenze steht bereits eine kräftige Erhöhung zur Debatte.

Am Dienstag tagt der Reichenhaller Stadtrat. Spannend wird es beim vorletzten Tagesordnungspunkt. Der Stadtrat der Freien Wähler, Friedrich Hötzendorfer, beantragt, die Zweitwohnungssteuer ab 2021 um 30 Prozent zu erhöhen. "Unsere Zweitwohnungssteuer orientiert sich an der erzielbaren Miete und bringt der Stadt 300.000 Euro im Jahr. Durch die Erhöhung kämen über 90.000 Euro zusätzlich herein." Er begründet seinen Vorstoß mit der Coronapandemie: Denn Tourismus, Handel und Kultur würden unter dem Lockdown massiv leiden: "Da müssen wir gegensteuern. Für geplante Strukturmaßnahmen brauchen ...