Bad Reichenhall: Zweitwohnsitzer zahlen mehr

Die bayrische Kurstadt erhöht die Steuer; genaues Modell wird erarbeitet.

Am Dienstag hat der Reichenhaller Stadtrat einstimmig eine Erhöhung der Zweitwohnsitzsteuer ab 1. 1. 2021 beschlossen. Der Antrag kam von Stadtrat Friedrich Hötzendorfer (Freie Wähler). Er wollte ursprünglich eine Erhöhung um 30 Prozent. Geeinigt habe man sich darauf, "die Steuer so anzuheben, dass die Einnahmen für die Stadt künftig 400.000 Euro betragen, also um 100.000 Euro mehr als bisher", sagt er. Ein genaues Modell, bei dem auch die derzeitige Bandbreite der Abgabe von 420 bis 1260 Euro im Jahr angepasst ...