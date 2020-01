Gegner der geplanten Stromleitung setzen ihre Protestaktion in Bad Vigaun fort. Bundesforste und Verbund-Firma überlegen rechtliche Schritte.

Wegen des Protests von Projektgegnern konnten die Schlägerungsarbeiten für die 380-kV-Leitung am Rengerberg bei Bad Vigaun auch am Dienstag nicht fortgesetzt werden. Die Bundesforste haben in der Früh versucht, die Arbeiten wieder aufzunehmen, sagt der Leiter des Forstbetriebs Flachgau-Tennengau, Erwin ...