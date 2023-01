Bad Vigaun: Gemeindeamt bleibt im Ort

Keine Einigung auf breitere Zufahrt mit der Asfinag möglich.

Seit der Gasthof Neuwirt in Bad Vigaun seinen Saal abgerissen hat, gibt es im Ort keinen Veranstaltungssaal mehr. Auch das Gemeindeamt ist in die Jahre gekommen. In der Gemeindevertretung wurde daher mehrheitlich beschlossen, dass ein Grundstück am Ortsrand, neben dem Kindergarten, gekauft wird. Dort hätten Gemeindeamt und Saaal gemeinsam gebaut werden sollen. Diese Variante sei aber endgültig vom Tisch, sagt Bgm. Fritz Holztrattner (ÖVP). Man habe sich mit der Autobahngesellschaft Asfinag nicht auf eine breitere Zufahrt einigen können. Nun werde ...