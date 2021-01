Bäckerei zieht nach Puch, in Gnigl folgt ein Wohnbau

Resch&Frisch verlässt die Grazer Bundesstraße und bäckt künftig in einem Gebäude in Puch-Urstein. In Gnigl sollen dafür bald Wohnungen gebaut werden. Wie viele - das entscheidet sich heute.

SN/neumayr/leopold Myslik-Chef Lukas Gehwolf will in der Grazer Bundesstraße zwei Baukörper mit je vier Geschoßen errichten. Heute, Donnerstag, wird der Gestaltungsbeirat über die Pläne beraten.