Die Bärgründe Projektentwicklungs GmbH will auf dem Grünland neben dem "Freiraum Gneis" eine Umwidmung erreichen.

Per Einschreiben flatterte in der Vorwoche Post in den Magistratsbriefkasten. Inhalt: Ein Antrag auf Umwidmung. Konkret auf Berücksichtigung einer Fläche im Räumlichen Entwicklungskonzept, das die Stadt gerade überarbeitet. Es geht um 16.000 Quadratmeter in Gneis. Es sind jene zwei Parzellen, die unmittelbar an das Wohnbauprojekt "Freiraum Gneis" grenzen.