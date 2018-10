Bauern wollen Gitzentunnel verhindern: "Wir legen uns quer"

Zwei Landwirte in Lengfelden wollen "keinen Quadratmeter" für den Gitzentunnel hergeben. Die Entscheidung, ob der Tunnel um 150 Millionen Euro gebaut wird, soll noch diese Woche in der Landesregierung fallen.

Eine Fleckvieh-Herde grast am frühen Montagnachmittag am Fuß des Gitzen in Lengfelden unbehelligt vor sich hin. Vom Verkehr auf der angrenzenden Mattseer Landesstraße lassen sich die 22 Tiere nicht stören. Ihr Besitzer Albert Ringerthaler ist weniger entspannt. Denn in einigen Jahren könnte eine Asphaltschneise durch die Wiese geschlagen werden: die Zufahrt zum umstrittenen Gitzentunnel. Laut Ringerthaler würde er 8000 Quadratmeter verlieren. Ein großes Problem sei "die Zerstückelung der Wiesen", die die Bewirtschaftung erschweren würde.