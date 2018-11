Bauern wollen "wolfsfreies" Land

Schaf- und Rinderzüchter fürchten um ihre Almen - Antrag im Nationalrat.

Eine "Petition für ein wolfsfreies Salzburg" hat nun der Lungauer ÖVP-Abgeordnete und Salzburger Landwirtschaftskammerpräsident Franz Eßl im Nationalrat eingebracht. Sein Vorstoß ist eine Kooperation mit dem Landesverband für Schafe und Ziegen und dem Rinderzuchtverband Salzburg.

"Die Rückkehr von Wölfen stellt in Salzburg besonders für die Weidewirtschaft ein tief greifendes Problem dar, weil ein flächendeckender Schutz vor Wölfen aufgrund der geografischen Gegebenheiten wirtschaftlich nicht möglich, aber auch technisch in der Praxis nicht realisierbar ist", meint Eßl. Außerdem gibt er zu bedenken, "dass der Wolf aus Mangel an natürlichen Feinden bereits bis in Stadtrandlagen eingedrungen ist", sodass das Thema auch für die städtische Bevölkerung wichtig sei. "Wir müssen diese Problematik sehr ernst nehmen und auch im Parlament diskutieren."

Der Abgeordnete hat die Petition dem Nationalratspräsidenten Wolfgang Sobotka (ÖVP) übergeben. Sie wird am 18. Dezember auf der Tagesordnung stehen.

Der Antrag besteht aus zwei Forderungen: Erstens "gesetzliche Grundlagen, um Problemwölfe rasch entnehmen und eine Rudelbildung in Salzburg verhindern zu können". Zweitens eine Abänderung des strengen Schutzstatus für Wölfe auf europäischer Ebene von "in ihrem natürlichen Verbreitungsgebiet" auf "in festgelegten Gebieten".

Die Schaf- und Rinderbauern argumentieren unter anderem mit den Rissen von Weidetieren im Pongau heuer im Mai, zum Teil sogar in der Nähe von Siedlungen, und der "erheblichen Verunsicherung der Bevölkerung". Sie befürchten, dass Landwirte, von denen mehr als zwei Drittel im Nebenerwerb tätig seien, die Weidewirtschaft und damit die für Tourismus und Erholung wichtige Kulturlandschaft aufgeben würden. Für rund 60 Prozent der Tiere haltenden Betriebe seien die Almen eine wesentliche Futtergrundlage. Über 100.000 Rinder, 35.000 Schafe und Ziegen sowie 5000 Pferde und andere Nutztiere werden jährlich auf Weiden gehalten.