Baugruppe nimmt nächste Hürde: Vereinbarung mit der Stadt Salzburg steht

Die Mitglieder des Vereins Silberstreif werden im Wohnquartier am Dossenweg in Gneis den Siedlungstreff finanzieren und betreiben.

Im geplanten Wohnquartier der Heimat Österreich am Dossenweg in Salzburg-Gneis sind 26 der 128 geförderten Mietwohnungen den Mitgliedern des gemeinnützigen Vereins "Silberstreif - Gemeinsam wohnen 50 plus" vorbehalten. Sie können in einem der Häuser als erste Bau- bzw. Wohngruppe Salzburgs den Wunsch nach gemeinschaftlichem Wohnen realisieren. Der Beschluss im Gemeinderat fiel vor einem Jahr gegen die Stimmen der SPÖ und der KPÖ Plus.

Am Donnerstag setzten die Mitglieder im Sozialausschuss mehrheitlich den nächsten Schritt, um diese neue Wohnform ...